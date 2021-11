Ateliers créatifs de Noël Allée Thomas Mesmin, 1 décembre 2021, Olivet.

Ateliers créatifs de Noël

du mercredi 1 décembre au vendredi 24 décembre à Allée Thomas Mesmin

À partir du 1er décembre, les enfants et les adolescents sont conviés à plusieurs ateliers créatifs pour profiter pleinement de la magie de Noël. Sur inscription à partir du 22 décembre – Dans la limite des places disponibles. ### _**Mercredi 1er/12**_ ### Création de mandalas colorés par Créativa Schola. Nuances et harmonies de couleurs dans les mandalas. À partir de 5 ans. **Mercredi 1er/12 > 3 créneaux de 2 heures à 10h, 14h et 16h au chalet** créneau 1 : [Inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIebx3seG5sZAatdC1s7ySiuPoPrZ8chYy4V0dMlfjFwX0Yg/viewform?usp=pp_url) créneau 2 : [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfGFKlDsMfN_fEAwnmshgZ7iBIreZXmcIyaD1eHFqrlqo1lA/viewform?usp=pp_url) créneau 3 : [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew1WY11Lp2TxUNb6svXAYbkLp5lifHM06FvXbB1FxE5ySh5g/viewform?usp=pp_url) ### _**Dimanche 5/12**_ ### Kokedama (fleurs d’illusion) par Le Fleuriste. À partir de 6 ans. **Dimanche 5/12 > De 10h à 11h, chalet** [COMPLET] ### Tableau de fleurs séchées par Le Fleuriste. À partir de 6 ans. **Dimanche 5/12 > De 11h à 12h, chalet** [COMPLET] ### _**Mercredi 8/12**_ ### Paillettes en folie Réalisation de carte de vœux. De 4 à 8 ans. **Mercredi 8/12 > De 10h à 12h, chalet** ​​​​​​​ [COMPLET] ### Médaillon mandala (création d’un bijou) par Créativa Schola. De 4 à 8 ans. **Mercredi 8/12 > De 14h à 16h, chalet** ​​​​​​​ [COMPLET] ### _**Samedi 11/12**_ ### Carte de vœux par l’Atelier de la Grange de l’Orbellière. À partir de 8 ans. **Samedi 11/12 > De 10h à 12h et de 14h à 16h, chalet** créneau 1 : [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH862W1ASulsgq-zstmIexGj8d2vbjk4bV99Fs65Tu2AP1Wg/viewform?usp=pp_url) créneau 2 : [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepZoTskc0BzZV8kr8qoRCIxfLP1P85eMrACSIpdQJkr6HXhg/viewform?usp=pp_url) ### Décoration de Noël par Les amis de Volte Pages. À partir de 4 ans. **Samedi 11/12 > De 16h30 à 17h30, chalet** [COMPLET] ### _**Dimanche 12/12**_ ### Carte de vœux par l’Atelier de la Grange de l’Orbellière. À partir de 8 ans. **Dimanche 12/12 > De 10h à 12h et de 14h à 16h, chalet** créneau 1 : [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_hVLCxxA0vQcOBbd1Xf4PF76LAwPC7kd0v7c7zOwAsW60hQ/viewform?usp=pp_url) créneau 2 : [COMPLET] ### _**Mercredi 15/12**_ ### Bracelets tressés par Creativa Schola. De 6 à 14 ans. **Mercredi 15/12 > De 10h à 12h, chalet** [COMPLET] ### Gommettes par Les amis de Volte Pages. De 5 à 7 ans. **Mercredi 15/12 > 3 créneaux de 45 min. de 13h30 à 15h45, chalet** créneau 1 : [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLThTUA_fNvYQfd-WvKp3qxOtzkedhbfEjvOSeOQT3mkSHNw/viewform?usp=pp_url) créneau 2 : [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPshQGUBihQ7pDkyD-b6_K0PWWyFmJBO3eQwShdPNwrKUkBQ/viewform?usp=pp_url) ### _**Samedi 18/12**_ ### Décoration de Noël par Les amis de Volte Pages. À partir de 4 ans. **Samedi 18/12 > De 10h30 à 11h30, chalet** [COMPLET] ### Pâtisserie par Les amis de Volte Pages. À partir de 6 ans. **Samedi 18/12 > De 14h30 à 15h30**[COMPLET] **puis de 15h30 à 16h30, chalet** créneau 2 : [COMPLET] ### _**Dimanche 19/12**_ ### Lecture de contes par Les amis de Volte Pages . De 5 à 7 ans. **Dimanche 19/12 > De 16h à 17h, chalet** [COMPLET] ### _**Mardi 21/12**_ ### Lecture de contes par Les amis de Volte Pages . De 5 à 7 ans. **Mardi 21/12 > De 10h30 à 11h30, chalet** [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA-QnRmjebuQkMNRZfF6hQFV9E-NJej154vGfBM9lcuSvzyQ/viewform?usp=pp_url) ### Goûter du club de lecture ados (collège et lycée) par Les amis de Volte Pages. **Mardi 21/12 >** **De 15h à 17h, chalet*** [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQaQlc4w5QktvoUDkfUQ4PRFqhDLol05whfcxTOx-Oj4LvVA/viewform?usp=pp_url) ### _**Mercredi 22/12**_ ### Sérigraphie par Les amis de Volte Pages. À partir de 6 ans. **Mercredi 22/12 > De 14h à 16h, chalet** [COMPLET] ### Lecture de contes par Les amis de Volte Pages . De 5 à 7 ans. **Mercredi 22/12 > De 10h30 à 11h30, chalet** [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0S11Az29nnhqIlVG10p85STmfyFdwClEDe2sLD5LotqDUHg/viewform?usp=pp_url) ### _**Jeudi 23/12**_ ### Gommettes par Les amis de Volte Pages. À partir de 3 ans. **Jeudi 23/12 > 3 créneaux d’une heure, à 13h30, 14h30 et 15h30, chalet** créneau 1 : [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNj2KxIJenNYXf678np4d0984hcqOpZLk7afX2ugX-vM585w/viewform?usp=pp_url) créneau 2 : [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Oy6GCITF2GthyFjKM56fhrWey4M1VAijjzl5d-iAMe0xCg/viewform?usp=pp_url) créneau 3 : [inscription ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg1cabpYL7cHUX6YEGB6_UaerFzot7jFYHuMLqgmVIu6-vhw/viewform?usp=pp_url) ### _**Vendredi 24/12**_ ### Centre de table nature par Le Fleuriste. À partir de 6 ans. **Vendredi 24/12 > De 10h à 11h, chalet** [COMPLET] ### Soliflore de fête par Le Fleuriste. À partir de 6 ans. **Vendredi 24/12 > De 11h à 12h, chalet** [COMPLET]

