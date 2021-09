Orléans Centre Charles Péguy Loiret, Orléans Ateliers créatifs Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Ateliers créatifs Centre Charles Péguy, 27 novembre 2021, Orléans. Ateliers créatifs

Centre Charles Péguy, le samedi 27 novembre à 14:00

Un junk journal est un livre créé à partir de tous types de papiers, documents, prospectus et vieilles enveloppes qui devraient finir à la poubelle. L’équipe du Centre Charles Péguy propose un atelier pour adulte, qui consistera à mettre en valeur les pionnières de la Belle Époque en mode Junk Journal . En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/exposition-pionnieres-(1871-1914)).

Inscription obligatoire au 02 38 53 20 23

Autour de l’exposition “Pionnières (1871-1914)” Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Centre Charles Péguy Adresse 11, rue du Tabour 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Centre Charles Péguy Orléans