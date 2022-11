Ateliers créatifs – Cartes & décorations de Noël Auxonne Auxonne Catégories d’évènement: Auxonne

2022-12-03

Côte-d’Or EUR 0 0 Noël approche ! La ville d’Auxonne vous propose de quoi occuper vos petites mains et celles de vos enfants avec 3 ateliers créatifs : Atelier « Kirigami de Noël »

Réalisation de cartes et de décorations

Samedi 3 décembre de 14h30 à 16h30 à la bibliothèque provisoire (8 rue de la Colombière)

Ouvert à tous, à partir de 10 ans

Gratuit, places limitées, réservation conseillée au 03 80 37 42 52 ou bm.auxonne@wanadoo.fr Atelier « Cartes de Noël » pour jeune public.

Réalisation de cartes à déposer dans la boîte aux lettres du Père Noël devant la mairie.

Vendredi 9 décembre de 17h à 18h à l’espace numérique (2 rue de la Paix) Atelier « Cartes de vœux animées » pour adultes

Vendredi 16 décembre de 10h à 12h, à l’espace numérique Ateliers gratuits, places limitées, réservation conseillée au 03 80 31 58 32 ou epnauxonne@gmail.com Auxonne

