Ateliers créatifs avec l’artiste plasticienne Nobuko Murakami Médiathèque Marguerite Yourcenar, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 15h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit Sur inscription à partir du 3 mai sur Dans le cadre du mois du handicap, l’artiste plasticienne japonaise propose des ateliers de création en intégrant le braille comme moyen d’expression Découvrez son exposition au rez-de-chaussée de la médiathèque et aux niveaux -1 et +1, du 23 juin au 9 août 2023 aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Les travaux issus de ces moments, seront exposés, mêlés aux œuvres de l’artiste. L’artiste Nobuko Murakami propose également un atelier pour les adultes l e samedi 10 juin 2023 Samedi 3 juin 2023 à 15h Salle d’animation (niveau +1) Pour les enfants de 7 à 10 ans

Sur inscription à partir du 3 mai sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

