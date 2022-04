ATELIERS CRÉATIFS AUX CHATEAU DES ORMES Médiathèque des Ormes Les Ormes Catégories d’évènement: Les Ormes

Vienne

ATELIERS CRÉATIFS AUX CHATEAU DES ORMES
Médiathèque des Ormes, le samedi 16 avril à 14:15

Médiathèque des Ormes, le samedi 16 avril à 14:15

Ateliers animés par Mme Ophélie Lafite Abbou dans l’enceinte du Château des Ormes. RCV à la médiathèque à 14h15.

Entrée gratuite sur inscription, RDV 15h15 à la médiathèque

Ateliers créatifs sur le thème du printemps et de Pâques Médiathèque des Ormes 4 rue de la Chevretterie 86220 LES ORMES Les Ormes Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T14:15:00 2022-04-16T16:30:00

Lieu Médiathèque des Ormes
Adresse 4 rue de la Chevretterie 86220 LES ORMES
Ville Les Ormes

Les Ormes Vienne