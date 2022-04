Ateliers créatifs autour de Pâques

Ateliers créatifs autour de Pâques, 27 avril 2022, . Ateliers créatifs autour de Pâques

2022-04-27 – 2022-04-27 Créez des animaux, décorez des objets ,dessinez… Venez vous amuser autour du thème des fêtes de Pâques. Deux ateliers :

– pour les 3 et 4 ans, accompagnés de leurs parents : de 9h30 à 11h30

– pour les 5 ans et + : de 14h à 16h dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville