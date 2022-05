Ateliers créatifs au rythme des 4 saisons Château de Montois Ressons-le-Long Catégories d’évènement: Aisne

Ressons-le-Long

Ateliers créatifs au rythme des 4 saisons Château de Montois, 3 juin 2022, Ressons-le-Long. Ateliers créatifs au rythme des 4 saisons

le vendredi 3 juin à Château de Montois

Installé dans les jardins du Château de Montois, chaque atelier sera dédié à une saison décrite et illustrée par les élèves sur un support commun composé de 4 panneaux. A l’issue des 4 ateliers, les saisons vues à travers le regard et la sensibilité des enfants seront ainsi incarnées. La fresque sera présentée sur le parcours de visite proposé au grand public le dimanche 05 juin.

Ateliers réservés aux élèves scolarisés à Ressons Le Long

Inspirés du concept de la Fresque du Climat, ces ateliers inviteront les écoliers à créer une œuvre commune illustrant leur perception des 4 saisons, témoins visibles des variations climatiques. Château de Montois 71 rue du Cleux Ressons-le-Long Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T11:00:00;2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T14:30:00;2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T15:30:00

