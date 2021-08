Ateliers créatifs au marché de Quenequen Scrignac, 13 août 2021, Scrignac.

Ateliers créatifs au marché de Quenequen 2021-08-13 – 2021-08-13

Scrignac Finistère Scrignac

Ateliers de poterie pour enfants animés par Daisy Tanguy, céramiste, vendredis 13 et 27 août.

Au marché de Quenequen, venez fabriquer et décorer un porte savon en faïence :

– 1er atelier à 16h pour les 4-6 ans

– 2ème atelier à 17h pour les 7-12 ans

– 3ème atelier à 18h pour les 7 ans ou plus

Tarif : 10€/ l’atelier

Sur inscriptions au 06 78 93 32 29 ou daisy.meaking@orange.fr (places limitées)

daisy.meaking@orange.fr +33 6 78 93 32 29

