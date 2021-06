Visan Visan Vaucluse, Visan Ateliers créatifs au Lieu Ouvert – Hôtel de Pellissier Visan Visan Catégories d’évènement: Vaucluse

Visan

Ateliers créatifs au Lieu Ouvert – Hôtel de Pellissier Visan, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Visan. Ateliers créatifs au Lieu Ouvert – Hôtel de Pellissier 2021-07-08 – 2021-07-08

Visan Vaucluse Visan EUR 5 5 Ateliers créatifs « En quête d’empreintes ».

Un atelier artistique et créatifs, animé par l’artiste exposant au Lieu Ouvert. Partez enquêter sur des empreintes laissées par des objets du quotidien.

A partir de 6 ans. lieuouvert@gmail.com https://visan-mairie.fr/lieu-ouvert-hotel-de-pellissier/ Ateliers créatifs « En quête d’empreintes ».

Un atelier artistique et créatifs, animé par l’artiste exposant au Lieu Ouvert. Partez enquêter sur des empreintes laissées par des objets du quotidien.

A partir de 6 ans. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Vaucluse, Visan Autres Lieu Visan Adresse Ville Visan lieuville 44.31376#4.95166