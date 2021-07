Sauxillanges Sauxillanges Puy-de-Dôme, Sauxillanges Ateliers créatifs adultes – La Mécanique des Arts Sauxillanges Sauxillanges Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Sauxillanges

Ateliers créatifs adultes – La Mécanique des Arts Sauxillanges, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Sauxillanges. Ateliers créatifs adultes – La Mécanique des Arts 2021-07-09 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-27 18:00:00 18:00:00 Place du 8 Mai La Mécanique des Arts

Sauxillanges Puy-de-Dôme EUR 35 35 Ateliers créatifs adultes à La Mécanique des Arts animés par un artiste ou artisan d’art. Dessin, origami, teinture végétale, vannerie et bien d’autres savoir-faire à découvrir ! Inscription obligatoire par téléphone ou mail, 4 participants minimum. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Sauxillanges Étiquettes évènement : Autres Lieu Sauxillanges Adresse Place du 8 Mai La Mécanique des Arts Ville Sauxillanges lieuville 45.55136#3.37262