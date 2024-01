Ateliers créatifs à la Ressourcerie Créative Ressourcerie Créative Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Du samedi 13 janvier 2024 au samedi 30 mars 2024 :

.Tout public. payant

10€/personne par atelie

Tous les samedis, la Ressourcerie Créative propose des ateliers DIY avec des matériaux de récupération, dédiés au grand public. Apprenez à réaliser vous même vos objets, dans un espace dédié à la créativité, à l’échange et au partage !

Les ateliers créatifs grand public sont organisés par la Ressourcerie Créative et ses bénévoles, tous les samedis. Ils ont pour principe de proposer une activité créative et bien souvent en lien avec le développement durable que ce soit par le thème ou par les matériaux utilisés qui sont de seconde-main. Au choix, on retrouve des initiations au crochet, à l’encre végétale, à la confection de bijoux… Certains ateliers peuvent aussi être organisés par des intervenants extérieurs.

Cet espace supplémentaire est donc dédié à la création et à l’upcycling. L’objectif est d’y fabriquer un maximum de choses à partir d’éléments collectés à la Ressourcerie. Toutes les initiatives sont les bienvenues.

Des ateliers adhérents et enfants sont aussi proposés, à des horaires et sous conditions différentes.

Ressourcerie Créative 95 avenue Général Leclerc 75014 Paris

Contact : https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic

François Grunberg / Ville de Paris La Ressourcerie Créative