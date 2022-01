Ateliers Créatifs à la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Cajarc, 22 février 2022, Cajarc.

Ateliers Créatifs à la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Maison des arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet Cajarc

2022-02-22 – 2022-02-22 Maison des arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet

Cajarc Lot

3 EUR 3 22 Février de 14h30 à16h30, Atelier Mashup

Monter un petit film à plusieurs mains et plusieurs oreilles ? C’est ce qu’Antoine, médiateur cinéma à l’Astrolabe, vous propose de faire, en manipulant des cartes images et sons sur

une table interactive. Un atelier ludique et participatif !

Pour qui : de 8 à 14 ans // Tarif : 3 € // Sur réservation

25 Février de 14h30 à16h30,, Cuisine parent/enfant atelier design culinaire

Qui a dit qu’il ne fallait pas jouer avec la nourriture ? Cet atelier de design culinaire vous propose de confectionner de délicieux desserts à base de génoise colorée et de formes sablées, dégustés en famille à l’issue de l’atelier.

Pour qui : de 6 à 12 ans et leurs parents // Tarif : 10€ par duo enfant/parent

28 Février Journée Ciné créatif

-Films courts et atelier créatif Le ciné des petits • 10h30 – 11h30 Le château de sable de Co Hoedeman

Le Château de sable de Co Hoedeman nous invite à retrouver notre âme d’enfant pour jouer avec les plus petits ! Retrouvez ce grand réalisateur dans trois courts-métrages qui vous éveilleront à la magie de l’animation ! À l’issue de la projection, un atelier sable magique sera proposé aux enfants par les médiatrices du centre d’art.

Pour qui : À partir de 3 ans, tarif 3 euros

-Films courts et atelier colorisation de pellicule le ciné 5/12 de 15h – 17h

Jeux d’images de Norman Mc Claren

Norman Mc Laren est à la fois l’un des plus méconnus et l’un

des plus créatifs animateurs de toute l’histoire du cinéma. Jeux

d’images se composent de 7 courts métrages qui mettent en jeu

une chaise récalcitrante, un micro qui s’agite, des oiseaux qui

dansent et se transforment, des jeux de lumières, des formes

qui s’animent… La fantaisie et l’inventivité sont les maîtres-mots de ces petits chefs-d’œuvre du cinéma expérimental. À l’issue de la projection, les enfants pourront dessiner et colorier sur de la pellicule cinématographique pour projeter à la fin leurs créations sur un véritable projecteur d’époque !

Pour qui : de 5 à 12 ans, tarif 3 euros

-Long métrage et visite d’expo le ciné des ados de 19h – 21h30

Les jeunes de la LoCollective vous invitent à découvrir leur programmation cinéma ! Dès 10 ans, profitez en famille d’une séance en soirée programmée par les jeunes et pour les jeunes ! En arrivant, traversez l’exposition L’Aire de jeux et découvrez ses films d’artistes !

Pour qui : de 10 à 17 ans, tarif 3 euros

Dans le cadre de la quinzaine du festival Graines de Moutards, la maison des arts à Cajarc avec l’Astrolabe vous proposent des rendez-vous créatifs, pour découvrir et s’amuser !

