Ateliers couture enfant – L’Atelier de Pfett’

Ateliers couture enfant – L’Atelier de Pfett’, 16 novembre 2022, . Ateliers couture enfant – L’Atelier de Pfett’



2022-11-16 – 2022-11-16 EUR A partir de 7 ans 1 fois par mois le mercredi de 14h à 17h30. Confection d’une trousse, couture d’Halloween, couture zéro déchet et couture de Noël. 15€/atelier + adhésion à l’association. dernière mise à jour : 2022-10-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville