Ateliers, cours ou stages d’artisanat

34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre

2023-02-04 – 2023-02-05

Nièvre

Avec Vincent, maçon professionnel, vous vous formez pendant 2 jours à l’enduit à la chaux dans cet apprentissage théorique et pratique. Vous quittez ce stage avec les connaissances nécessaires pour manipuler l’enduit à la chaux dans vos travaux de maçonnerie. Les objectifs du stage sont les suivants :

• Connaître les matériaux et le matériel

• Apprendre à fabriquer les mortiers à la bétonnière, électrique et thermique

• Aborder les techniques de badigeon de manière théorique et pratique

• Réaliser le dégrossi d’un enduit à la chaux et un enduit de finition en situation réelle

Cette formation est accessible à toutes et tous !

Age min : 18 ans

De 3 à 6 participants.

Durée : 2 jours – 10h de formation

ghislain@fabrikable.fr

