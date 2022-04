Ateliers Coup de Pouce avec La Cravate Solidaire Nantes La Cravate Solidaire Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ateliers Coup de Pouce avec La Cravate Solidaire Nantes La Cravate Solidaire Nantes, 12 avril 2022, Nantes. Ateliers Coup de Pouce avec La Cravate Solidaire Nantes

du mardi 12 avril au jeudi 29 décembre à La Cravate Solidaire Nantes

La Cravate Solidaire propose un accompagnement individualisé de 2 heures environ par personne. Il s’articule de la manière suivante : – 15 min d’échange – 45 min passées avec un Conseiller en Image bénévole dans l’association ayant pour but de choisir une tenue professionnelle complète à la fois adaptée au projet professionnel du bénéficiaire mais également dans laquelle il se sent à l’aise. – 45 min passées avec deux conseillers RH bénévoles de l’association. Ils réalisent ensemble un entretien blanc, en tenue, et débriefent ensemble cet échange. – 15 min pour réaliser une photo de CV professionnelle.

Accessible à tous, gratuit

Nos ateliers Coup de Pouce se déroulent deux fois par semaine. Ils sont à destination de personnes en recherche d’un emploi ou d’une formation. Ils sont ouverts à tous et gratuits. La Cravate Solidaire Nantes 3 boulevard salvador allende, 44100 Nantes Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T13:00:00 2022-04-12T17:00:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-19T13:00:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-26T13:00:00 2022-04-26T17:00:00;2022-04-28T13:00:00 2022-04-28T17:00:00;2022-05-03T13:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-05T13:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-10T13:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-17T13:00:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-24T13:00:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-26T13:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-31T13:00:00 2022-05-31T17:00:00;2022-06-02T13:00:00 2022-06-02T17:00:00;2022-06-07T13:00:00 2022-06-07T17:00:00;2022-06-09T13:00:00 2022-06-09T17:00:00;2022-06-14T13:00:00 2022-06-14T17:00:00;2022-06-16T13:00:00 2022-06-16T17:00:00;2022-06-21T13:00:00 2022-06-21T17:00:00;2022-06-23T13:00:00 2022-06-23T17:00:00;2022-06-28T13:00:00 2022-06-28T17:00:00;2022-06-30T13:00:00 2022-06-30T17:00:00;2022-07-05T13:00:00 2022-07-05T17:00:00;2022-07-07T13:00:00 2022-07-07T17:00:00;2022-07-12T13:00:00 2022-07-12T17:00:00;2022-07-14T13:00:00 2022-07-14T17:00:00;2022-07-19T13:00:00 2022-07-19T17:00:00;2022-07-21T13:00:00 2022-07-21T17:00:00;2022-07-26T13:00:00 2022-07-26T17:00:00;2022-07-28T13:00:00 2022-07-28T17:00:00;2022-08-02T13:00:00 2022-08-02T17:00:00;2022-08-04T13:00:00 2022-08-04T17:00:00;2022-08-09T13:00:00 2022-08-09T17:00:00;2022-08-11T13:00:00 2022-08-11T17:00:00;2022-08-16T13:00:00 2022-08-16T17:00:00;2022-08-18T13:00:00 2022-08-18T17:00:00;2022-08-23T13:00:00 2022-08-23T17:00:00;2022-08-25T13:00:00 2022-08-25T17:00:00;2022-08-30T13:00:00 2022-08-30T17:00:00;2022-09-01T13:00:00 2022-09-01T17:00:00;2022-09-06T13:00:00 2022-09-06T17:00:00;2022-09-08T13:00:00 2022-09-08T17:00:00;2022-09-13T13:00:00 2022-09-13T17:00:00;2022-09-15T13:00:00 2022-09-15T17:00:00;2022-09-20T13:00:00 2022-09-20T17:00:00;2022-09-22T13:00:00 2022-09-22T17:00:00;2022-09-27T13:00:00 2022-09-27T17:00:00;2022-09-29T13:00:00 2022-09-29T17:00:00;2022-10-04T13:00:00 2022-10-04T17:00:00;2022-10-06T13:00:00 2022-10-06T17:00:00;2022-10-11T13:00:00 2022-10-11T17:00:00;2022-10-13T13:00:00 2022-10-13T17:00:00;2022-10-18T13:00:00 2022-10-18T17:00:00;2022-10-20T13:00:00 2022-10-20T17:00:00;2022-10-25T13:00:00 2022-10-25T17:00:00;2022-10-27T13:00:00 2022-10-27T17:00:00;2022-11-01T13:00:00 2022-11-01T17:00:00;2022-11-03T13:00:00 2022-11-03T17:00:00;2022-11-08T13:00:00 2022-11-08T17:00:00;2022-11-10T13:00:00 2022-11-10T17:00:00;2022-11-15T13:00:00 2022-11-15T17:00:00;2022-11-17T13:00:00 2022-11-17T17:00:00;2022-11-22T13:00:00 2022-11-22T17:00:00;2022-11-24T13:00:00 2022-11-24T17:00:00;2022-11-29T13:00:00 2022-11-29T17:00:00;2022-12-01T13:00:00 2022-12-01T17:00:00;2022-12-06T13:00:00 2022-12-06T17:00:00;2022-12-08T13:00:00 2022-12-08T17:00:00;2022-12-13T13:00:00 2022-12-13T17:00:00;2022-12-15T13:00:00 2022-12-15T17:00:00;2022-12-20T13:00:00 2022-12-20T17:00:00;2022-12-22T13:00:00 2022-12-22T17:00:00;2022-12-27T13:00:00 2022-12-27T17:00:00;2022-12-29T13:00:00 2022-12-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu La Cravate Solidaire Nantes Adresse 3 boulevard salvador allende, 44100 Nantes Ville Nantes lieuville La Cravate Solidaire Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

La Cravate Solidaire Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Ateliers Coup de Pouce avec La Cravate Solidaire Nantes La Cravate Solidaire Nantes 2022-04-12 was last modified: by Ateliers Coup de Pouce avec La Cravate Solidaire Nantes La Cravate Solidaire Nantes La Cravate Solidaire Nantes 12 avril 2022 La Cravate Solidaire Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique