Atelier ouvert à tous, sur réservation. Réservez votre créneau, matin ou après-midi, atelier d'une durée de 2h environ.

Places limitées.

Productrice de plantes pour infusion, thé et aromates pour la cuisine, Laeticia vous donnera de bons conseils autour des plantes pour vous apprendre à faire des macérats de plantes, base de vos cosmétiques. Atelier ouvert à tous sur réservation. laetisanes@gmail.com +33 6 58 35 38 23

