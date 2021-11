Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Ateliers « consommer sain consommer malin » Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Ateliers « consommer sain consommer malin » Saint-Maixent-l’École, 20 novembre 2021, Saint-Maixent-l'École. Ateliers « consommer sain consommer malin » Quartiers Libres 1 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

2021-11-20 – 2021-11-20 Quartiers Libres 1 Rue Denfert-Rochereau

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Rendez-vous à Quartiers Libres samedi 20 novembre pour une pause bien-être et venez fabriquer votre stick à lèvres et baume corporel. Deux sessions :

-9h30 à 11h

Quartiers Libres 1 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

