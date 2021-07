Ateliers « Connaître et utiliser les plantes et les fleurs » Duhort-Bachen, 6 août 2021-6 août 2021, Duhort-Bachen.

Ateliers « Connaître et utiliser les plantes et les fleurs » 2021-08-06 – 2021-08-08

Duhort-Bachen Landes Duhort-Bachen

65 EUR L’agence Mochila Etcetera organise une excursion chez Sabine, cultivatrice et transformatrice de fleur :

-Vendredi 6 août: Sabine nous accueille pour un atelier autour des plantes et des fleurs: Apprenez à cuisiner les plantes aromatiques et les fleurs.

-Samedi 7 août: Rencontre avec Nelly, safranière pour un atelier « Les plantes et leurs bienfaits », atelier théorique et pratique, composez la tisane qui vous correspond.

-Dimanche 8 août: Découvrez le plaisir de la teinture végétale à travers deux techniques, l’éco-print et les empreintes végétales. Atelier théorique et pratique (impression sur tote bag). Puis visite d’un jardin remarquable au Château de Momas.

•Compris : transport en minibus, atelier et déjeuner

90€ journée entière ou 65€ atelier+ déjeuner

Inscription :

L’agence Mochila Etcetera organise une excursion chez Sabine, cultivatrice et transformatrice de fleur :

-Vendredi 6 août: Sabine nous accueille pour un atelier autour des plantes et des fleurs: Apprenez à cuisiner les plantes aromatiques et les fleurs.

-Samedi 7 août: Rencontre avec Nelly, safranière pour un atelier « Les plantes et leurs bienfaits », atelier théorique et pratique, composez la tisane qui vous correspond.

-Dimanche 8 août: Découvrez le plaisir de la teinture végétale à travers deux techniques, l’éco-print et les empreintes végétales. Atelier théorique et pratique (impression sur tote bag). Puis visite d’un jardin remarquable au Château de Momas.

•Compris : transport en minibus, atelier et déjeuner

90€ journée entière ou 65€ atelier+ déjeuner

Inscription :

+33 6 45 47 40 05

L’agence Mochila Etcetera organise une excursion chez Sabine, cultivatrice et transformatrice de fleur :

-Vendredi 6 août: Sabine nous accueille pour un atelier autour des plantes et des fleurs: Apprenez à cuisiner les plantes aromatiques et les fleurs.

-Samedi 7 août: Rencontre avec Nelly, safranière pour un atelier « Les plantes et leurs bienfaits », atelier théorique et pratique, composez la tisane qui vous correspond.

-Dimanche 8 août: Découvrez le plaisir de la teinture végétale à travers deux techniques, l’éco-print et les empreintes végétales. Atelier théorique et pratique (impression sur tote bag). Puis visite d’un jardin remarquable au Château de Momas.

•Compris : transport en minibus, atelier et déjeuner

90€ journée entière ou 65€ atelier+ déjeuner

Inscription :

dernière mise à jour : 2021-07-15 par