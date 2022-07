Ateliers connaissance et transformation plantes sauvages Eygurande-et-Gardedeuil Eygurande-et-Gardedeuil Catégories d’évènement: Dordogne

Eygurande-et-Gardedeuil

Ateliers connaissance et transformation plantes sauvages Eygurande-et-Gardedeuil, 17 juillet 2022, Eygurande-et-Gardedeuil. Ateliers connaissance et transformation plantes sauvages

300 Impasse de la Cigogne Le Grand Fouillèze Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne Le Grand Fouillèze 300 Impasse de la Cigogne

2022-07-17 10:00:00 – 2022-07-17

Le Grand Fouillèze 300 Impasse de la Cigogne

Eygurande-et-Gardedeuil

Dordogne Ateliers connaissance et transformation plantes sauvages

Balade et cueillette le matin, transformation l’après-midi, apporter boissons, casse-croûte à partager, à 10h, à partir de 10 ans (nous consulter si moins de 10 ans). Sur réservation. Prix libre.

Ferme l’Odeur de la Pluie 06 61 57 25 13 Ateliers connaissance et transformation plantes sauvages

Balade et cueillette le matin, transformation l’après-midi, apporter boissons, casse-croûte à partager, à 10h, à partir de 10 ans (nous consulter si moins de 10 ans). Sur réservation. Prix libre.

Ferme l’Odeur de la Pluie 06 61 57 25 13 +33 6 61 57 25 13 Ateliers connaissance et transformation plantes sauvages

Balade et cueillette le matin, transformation l’après-midi, apporter boissons, casse-croûte à partager, à 10h, à partir de 10 ans (nous consulter si moins de 10 ans). Sur réservation. Prix libre.

Ferme l’Odeur de la Pluie 06 61 57 25 13 Le Grand Fouillèze 300 Impasse de la Cigogne Eygurande-et-Gardedeuil

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eygurande-et-Gardedeuil Autres Lieu Eygurande-et-Gardedeuil Adresse Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne Le Grand Fouillèze 300 Impasse de la Cigogne Ville Eygurande-et-Gardedeuil lieuville Le Grand Fouillèze 300 Impasse de la Cigogne Eygurande-et-Gardedeuil Departement Dordogne

Eygurande-et-Gardedeuil Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eygurande-et-gardedeuil/

Ateliers connaissance et transformation plantes sauvages Eygurande-et-Gardedeuil 2022-07-17 was last modified: by Ateliers connaissance et transformation plantes sauvages Eygurande-et-Gardedeuil Eygurande-et-Gardedeuil 17 juillet 2022 300 impasse de la Cigogne Le Grand Fouillèze Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne

Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne