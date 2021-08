Ateliers confluences Castillon-la-Bataille, 9 septembre 2021, Castillon-la-Bataille.

Ateliers confluences 2021-09-09 – 2021-09-09

Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille

Les ateliers confluences sont des moments d’échanges mis en place pour s’interroger sur l’eau et la rivière Dordogne.

– Visite et arpentage de terrain individuellement avec parcours sur feuillets disponibles à l’office de tourisme ou la mairie.

– Et/ou Séances de travail participatives avec des spécialistes à la salle Cascante ;

Venez sillonner le territoire de Castillon-la-Baaille pour découvrir la diversité ses “paysages de l’eau” et partager vos regards.

– jeudi 09/09 : parcours du Coteau

– samedi 11/09 : parcours des affluents (le Rieuvert et la Lidoire)

– mardi 14/09 : parcours des quais

Participation aux ateliers sur inscriptions.

Les ateliers confluences sont des moments d’échanges mis en place pour s’interroger sur l’eau et la rivière Dordogne.

– Visite et arpentage de terrain individuellement avec parcours sur feuillets disponibles à l’office de tourisme ou la mairie.

– Et/ou Séances de travail participatives avec des spécialistes à la salle Cascante ;

Venez sillonner le territoire de Castillon-la-Baaille pour découvrir la diversité ses “paysages de l’eau” et partager vos regards.

– jeudi 09/09 : parcours du Coteau

– samedi 11/09 : parcours des affluents (le Rieuvert et la Lidoire)

– mardi 14/09 : parcours des quais

Participation aux ateliers sur inscriptions.

+33 6 64 72 15 42

Les ateliers confluences sont des moments d’échanges mis en place pour s’interroger sur l’eau et la rivière Dordogne.

– Visite et arpentage de terrain individuellement avec parcours sur feuillets disponibles à l’office de tourisme ou la mairie.

– Et/ou Séances de travail participatives avec des spécialistes à la salle Cascante ;

Venez sillonner le territoire de Castillon-la-Baaille pour découvrir la diversité ses “paysages de l’eau” et partager vos regards.

– jeudi 09/09 : parcours du Coteau

– samedi 11/09 : parcours des affluents (le Rieuvert et la Lidoire)

– mardi 14/09 : parcours des quais

Participation aux ateliers sur inscriptions.

mairie castillon

dernière mise à jour : 2021-08-23 par