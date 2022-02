ATELIERS & CONFÉRENCE DANSÉE avec Fanny VIGNALS à Moulins (03) Quartier Villars Moulins Catégories d’évènement: Allier

La compagnie Ona Tourna présente « Des danses rituelles afro-brésiliennes au samba » ATELIERS & CONFÉRENCE DANSÉE avec Fanny VIGNALS CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE – Moulins (03) Samedi 26 février 2022 – 10h30 : ateliers « sambar » – enfants – 14h : ateliers « sambar » – ados-adultes – 17h : conférence dansée « Des danses rituelles afro-brésiliennes au samba » [www.cncs.fr](https://www.cncs.fr/carnaval-de-rio) – [programme complet (pdf)](https://www.cncs.fr/sites/default/files/BROCH_A5-Rio-BAT_BD.pdf) – * Une formation annoncée dans l’**Agenda du Collectif MDM IdF** – « Des danses rituelles afro-brésiliennes au samba » Quartier Villars Route de Montilly, 03000 Moulins Moulins Allier

