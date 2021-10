Lille Résidence Verhaeren Lille, Nord Ateliers compostage Résidence Verhaeren Lille Catégories d’évènement: Lille

du mercredi 3 novembre au mercredi 24 novembre à Résidence Verhaeren

Venez participer aux ateliers sur le compostage organisés par l’association au cœur des habitants. 3 ateliers qui vous permettront de comprendre à quoi sert le compostage et comment composter. Les 3, 10 et 24 novembre de 10H à 12H au sein de la Résidence Verhaeren.

gratuit

