Ateliers compositions florales & cyanotype au P’tit Pré Fleuri Chevreaux, dimanche 9 juin 2024.

Venez passer une matinée créative au milieu des fleurs dans le Jura !

Double atelier composition florale et cyanotype.

Paysanne-fleuriste, Caroline cultive au P’tit Pré Fleuri à Chevreaux (39) des fleurs de saison, locales et sans pesticides, dans le mouvement « Slow Flower ». Engagée pour limiter l’action de l’homme sur l’environnement, son objectif est de proposer de redécouvrir les fleurs qui poussent près de chez nous.

A la fraîcheur du matin, venez visiter le pré horticole, découvrir la culture de fleurs sur sol vivant, et cueillir vous-même votre bouquet. Guidés par les conseils de Caroline, vous composerez votre bouquet champêtre et parfumé de fleurs du Jura.

Le cyanotype est une technique de photographie du XIXe siècle, ludique et créative. Elle permet d’obtenir de magnifiques empreintes botaniques sur fond bleu. Accompagnés des conseils de Constance et Antonin de l’Atelier des Épatants (Beaufort, 39), découvrez tous les secrets du cyanotype et créez vos empreintes florales sur papier. Tout le matériel est fourni, vous repartez avec vos créations.

A proximité du lieu de l’atelier, vous trouverez château médiéval de Chevreaux, promenades en forêt, table de pique-nique, spécialités du Jura…

C’est pour qui ? –> Adultes et enfants à partir de 10 ans

C’est combien ? –> 70€ par personne, avec un tarif préférentiel de 130€ si vous vous inscrivez à deux.

Places limitées à 12 inscrits. EUR.

3 les Defferts

Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté bonjour@epatants.fr

