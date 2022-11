Ateliers communication consciente et non violente

Ateliers communication consciente et non violente, 3 décembre 2022, . Ateliers communication consciente et non violente



2022-12-03 09:30:00 – 2022-12-04 18:00:00 EUR 5 Sarah Mangolini, accompagnatrice et facilitatrice de coopération et Artistes en Herm vous proposent des ateliers de découverte de la Communication consciente et non violente. Pratiques et ludiques, ils vous apporteront des clefs : mieux se connaître soi-même, mieux comprendre l’autres. Sarah Mangolini, accompagnatrice et facilitatrice de coopération et Artistes en Herm vous proposent des ateliers de découverte de la Communication consciente et non violente. Pratiques et ludiques, ils vous apporteront des clefs : mieux se connaître soi-même, mieux comprendre l’autres… +33 6 20 33 11 84 Sarah Mangolini & Artistes en Herm – William Larqué Artiste en Herm dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville