AFTERWORK #1 Ateliers Colbert Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord AFTERWORK #1 Ateliers Colbert Lille, 16 novembre 2023, Lille. AFTERWORK #1 Jeudi 16 novembre, 19h00 Ateliers Colbert Entrée libre, gratuit Les Ateliers Colbert vous invitent à découvrir leur boutique de créateurs autour d’un apéro.

L’occasion pour les amateurs d’artisanat local de passer un moment convivial et de tenter de gagner lots et bons cadeaux. Ça se passe le 16 nov de 19h à 20h30 aux Ateliers Colbert, 57 rue Colbert Lille Plus d’infos Ateliers Colbert 57 rue Colbert 59800 LILLE Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France https://instagram.com/atelierscolbert?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr [{« type »: « link », « value »: « https://facebook.com/events/s/afterwork-1/365496129311190/ »}] [{« link »: « https://facebook.com/events/s/afterwork-1/365496129311190/ »}] Ateliers et Boutique de créateurs Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:30:00+01:00

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Ateliers Colbert Adresse 57 rue Colbert 59800 LILLE Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Ateliers Colbert Lille latitude longitude 50.63518;3.03985

Ateliers Colbert Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/