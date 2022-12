Ateliers cocktails avec Mixologist In The Soul Le Bar à Bulles Paris Catégories d’évènement: île de France

En 2023, c’est le retour des ateliers création de cocktails avec Mixologist in The Soul, le bartender le plus haut en couleur ! Pour ces nouveaux workshops, Emeric s’associe avec des producteurs d’Armagnac : en janvier, on déguste l’Encantada, dénichereur·ices des pépites de la région, uniquement des Armagnacs Bruts de Fûts et en février on savoure l’Armagnac Château Arton du domaine familial de Lili & Jean de Montal. Au programme : 2h30 d’échanges avec les deux professionnels, dégustation de leurs spiritueux premiums, découverte des produits locaux spécialement conçus pour la réalisation des cocktails : sirop, infusions, cordials, aromatiques rares… et bien sûr réalisation de 3 cocktails ! Bonus : bons plans de bar à cocktails et en plus, tu repars avec les différentes recettes de cocktails créées exclusivement pour l’atelier Le Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/atelier-cocktails-3/ https://link.dice.fm/ateliercocktails

