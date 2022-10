Ateliers Clown parents-enfants 5-10 ans Atelier 77 Paris Catégories d’évènement: île de France

Ateliers Clown parents-enfants 5-10 ans Atelier 77, 27 novembre 2022, Paris. Le dimanche 26 mars 2023

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 12 février 2023

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 29 janvier 2023

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 27 novembre 2022

de 10h00 à 11h00

. payant Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant) En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé.

Ateliers Clown en duo parents-enfants 5-10 ans EN FAMILLE Le dimanche 10h-11h ou 11h-12h Paris 11 www.compagniemaya.com Du jeu burlesque et clownesque à la découverte des émotions et de l’imaginaire ! Venez rire et vous amuser avec cet atelier rythmé, tonique et surtout très ludique : chercher son propre clown, explorer son corps dans l’espace, prendre conscience de ses capacités comiques, apprendre à jouer avec les autres… L’atelier clown est basé sur des jeux rythmiques, corporels, des improvisations, l’exploration des émotions, l’écoute, l’imagination… le tout, en enfilant son nez rouge de clown ! La Compagnie Maya fournit les nez de clown. Ils vous seront offerts à la fin de l’atelier ! Dates 2022-2023 : Dimanche 10h-11h 2 octobre, 27 novembre, 29 janvier, 12 février, 26 mars Atelier 77 : 77 rue de Charonne, 75011.

Code A1296. Salle à droite dans la cour

M° Charonne, Faidherbe, Voltaire Atelier 77 77 rue de Charonne, 75011 75011 Paris Contact : https://compagniemaya.com/ateliers-duo-clown/ 0612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://compagniemaya.com/ateliers-duo-clown/

