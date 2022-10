Ateliers « Cirque & jeux d’extérieurs »

Ateliers « Cirque & jeux d’extérieurs », 3 novembre 2022, . Ateliers « Cirque & jeux d’extérieurs »



2022-11-03 10:00:00 – 2022-11-04 16:00:00 Organisé par Les CirKoPathes.

Pour les 8 ans et plus. Inscription sur les deux journées, prévoir un pique-nique. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville