Ateliers cirque autour des Envols de L'Académie Fratellini Le Monfort théâtre, 22 avril 2023, Paris.

Dans le cadre des Envols, spectacle de fin d’études des apprenti·e·s de l’Académie Fratellini exceptionnellement accueilli au Monfort cette année, initiez-vous aux arts du cirque !

STAGE DE CIRQUE POUR LES ENFANTS

Offrez à vos enfants une première sensibilisation aux multiples facettes du cirque d’aujourd’hui !

Ce stage de trois jours propose aux enfants entre 8 et 12 ans de s’initier à différents agrès de cirque pratiqués par les apprenti·e·s de troisième année dans les Envols, afin de leur faire découvrir de manière pratique les différentes disciplines du spectacle et d’appréhender les réalités techniques du cirque. Les enfants auront l’occasion de découvrir le jonglage (massues, boites à cigares), le rola & bola, le fil de fer et la slackline, l’acrobatie et les équilibres…

ATELIER CIRQUE ADOS & ADULTES

Cet atelier d’initiation invite adolescent·e·s et adultes à découvrir différents agrès de cirque pratiqués par les apprenti·e·s de troisième année dans les Envols, afin de découvrir de manière pratique les différentes disciplines du spectacle et d’en appréhender les réalités techniques. Au programme : jonglage (massues, boites à cigares), rola & bola, fil de fer et la slackline, acrobatie et équilibres…

ATELIERS FAMILLE EN PISTE

Initiez-vous aux arts du cirque en famille et partagez un moment convivial et complice avec votre enfant !

Différents agrès de cirque pratiqués par les apprenti·e·s de troisième année dans les Envols seront abordés de façon ludique et accessible à tous et toutes : le jonglage (massues, boites à cigares), le rola & bola, le fil de fer et la slackline, l’acrobatie et les équilibres…

Une approche rassurante pour les enfants, réjouissante pour les adultes, et l’occasion pour tous·tes de découvrir les différentes disciplines du spectacle.

