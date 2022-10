Ateliers « Cirque & activités manuelles » Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistre

Quimperlé

Ateliers « Cirque & activités manuelles » Quimperlé, 31 octobre 2022, Quimperlé. Ateliers « Cirque & activités manuelles »

7 Rue Thiers Gymnase de l'école Guehenno Quimperlé

2022-10-31 10:00:00 – 2022-11-01 16:00:00

Gymnase de l’école Guehenno 7 Rue Thiers

Quimperlé

Finistre Organisé par Les CirKoPathes.

Pour les 5-7 ans.

Sur Inscription aux deux journées, prévoir un pique-nique et une blouse ou un vieux t shirt pour les activités manuelles. contact@lescirkopathes.fr +33 6 17 40 03 37 Gymnase de l’école Guehenno 7 Rue Thiers Quimperlé

