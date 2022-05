Ateliers cinéma à Guimaëc Guimaëc, 6 juin 2022, Guimaëc.

Ateliers cinéma à Guimaëc Guimaëc

2022-06-06 – 2022-07-03

Guimaëc Finistère Guimaëc

Envie d’écrire un film, de jouer ou de vous familiariser avec les métiers du cinéma ? Lancez-vous! Guimaëc se met à l’heure du 7ème art durant le mois de Juin, à l’occasion de Cinescapades, un projet porté par des étudiant-e-s de la Ciné Fabrique de Lyon.

Du 6 Juin au 3 juillet, ateliers d’écriture, de bruitages, kinétoscope, projections en plein air et d’autres animations vous seront proposées. Gratuit et ouvert à tous!

Plus d’informations par email à bloavezhanerchdu@gmail.com

https://www.facebook.com/cinescapades

