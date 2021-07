Cergy Points communs - Théâtre 95 Cergy, Val-d'Oise Ateliers chorale beatbox Points communs – Théâtre 95 Cergy Catégories d’évènement: Cergy

Points communs, en partenariat avec le Forum de Vauréal, a souhaité aller à la rencontre des jeunes habitants des quartiers de Marcouville à Pontoise et Axe Majeur-Horloge à Cergy, proposant au sein des maisons de quartier des ateliers de chorale beatbox (ou hip-hop vocal), proposés par Naïssam Jalal et Osloob. 30 jeunes âgés de 11 à 18 ans participeront ainsi à ces ateliers les 7 et 8 juillet avec 3 heures de pratique, avant de découvrir le concert Al Akhareen à Points communs le 9 juillet. Maison de quartier de Marcouville à Pontoise les mer 7 juil et jeu 8 juil : 10h30-12h Maison de quartier Axe Majeur – Horloge à Cergy les mer 7 juil et jeu 8 juil : 14h-15h30 > 2 séances d’1h30 par groupe > public : 15 participants de 11 à 18 ans par atelier >Gratuit par Osloob & Naïssam Jalal Points communs – Théâtre 95 Allée des Platanes 95000 Cergy Cergy Cergy Préfecture Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:30:00 2021-07-07T11:30:00;2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T15:00:00;2021-07-08T10:30:00 2021-07-08T11:30:00;2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T15:00:00

