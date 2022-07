Ateliers « Chants ancestraux »

2022-07-08 – 2022-07-10 Les chants sacrés ancestraux : Apprentissage de chants ancestraux sacrés, de guérison, de tout horizon (Lakota, Péruvien, Icaro, Français,…), prenez vos tambours si vous en avez !

Tout niveau, pas besoin de compétences techniques, ce sont des chants du “cœur”, ces chants soutiennent la connexion, l’ancrage, l’amour, la joie, la gratitude, chacun.e les ressent différemment. Ils viennent de tribus ancestrales et vous seront transmis dans la douceur et l’accueil. Repas proposé en auberge espagnole.

