Ateliers chantés à l’Espace d’Animations/Centre Social – Vendredi 8 mars Espace d Animations Saint-Jory, vendredi 8 mars 2024.

Ateliers chantés à l’Espace d’Animations/Centre Social – Vendredi 8 mars En partenariat avec l’Espace Musical de Saint-Jory, l’Espace d’Animations/Centre Social vous propose des ateliers chantés, un vendredi par mois de novembre à juin. Vendredi 8 mars, 11h00 Espace d Animations Renseignements

Coach vocal, chanteuse et infirmière, Laure-Anais vous accueillera pour un moment de partage et de bien-être au cœur de la respiration.

Par la voix posée et chantée, vous libèrerez votre corps et vos émotions.

Espace d Animations 2 Chemin de la Plaine, 31790 Saint-Jory Saint-Jory 31790 La Burthe Haute-Garonne Occitanie

