Ateliers chant parents-enfants 0/5 ans Saint-Vincent-de-Tyrosse, 5 mars 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Ateliers chant parents-enfants 0/5 ans Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-03-05 – 2022-03-05

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Véritable parenthèse du week-end, l’atelier mensuel Chant parents-enfants est dédié au partage de la musique en famille. Les plus petits (- de 5 ans) et les plus grands (parents, grands-parents…) sont invités à chanter ensemble comptines, chansons à gestes, jeux de doigts… Atelier proposé par les CMR

Véritable parenthèse du week-end, l’atelier mensuel Chant parents-enfants est dédié au partage de la musique en famille. Les plus petits (- de 5 ans) et les plus grands (parents, grands-parents…) sont invités à chanter ensemble comptines, chansons à gestes, jeux de doigts… Atelier proposé par les CM

+33 5 58 41 46 68

Véritable parenthèse du week-end, l’atelier mensuel Chant parents-enfants est dédié au partage de la musique en famille. Les plus petits (- de 5 ans) et les plus grands (parents, grands-parents…) sont invités à chanter ensemble comptines, chansons à gestes, jeux de doigts… Atelier proposé par les CMR

CMR

Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2022-02-15 par