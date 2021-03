Herbignac Herbignac 44410, Herbignac ATELIERS CÉRAMIQUES AVEC SIMON PAVEC Herbignac Catégories d’évènement: 44410

Herbignac

ATELIERS CÉRAMIQUES AVEC SIMON PAVEC, 20 mai 2021-20 mai 2021, Herbignac. ATELIERS CÉRAMIQUES AVEC SIMON PAVEC 2021-05-20 – 2021-05-20 Espace Culturel François Mitterrand 1 rue Fontaine Saint-Jean

Ateliers de découverte de sa technique avec Simon Pavec, pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans. Ce céramiste est l'un des invités du Marché de potiers. Le travail singulier de Simon Pavec se porte sur les insectes, qu'il reproduit en grand format sur des bas-reliefs en céramique. Avec le collectif Centrale 7, il a conçu une mallette pédagogique expliquant l'artisanat céramiste. Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

Détails Catégories d’évènement: 44410, Herbignac Autres Lieu Herbignac Adresse Espace Culturel François Mitterrand 1 rue Fontaine Saint-Jean Ville Herbignac