Ateliers céramique en famille avec Véro Marchand céramiste plasticienne. Venez profiter d'un moment privilégié pour créer vos entrelacs ou lettrines inspirés du décor de l'abbaye d'Arthous. À partir de 6 ans. Sur réservation. Tarif : 3€.

© Vero Marchand

dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hastingues, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Hastingues Adresse Abbaye d'Arthous 785 route de l'Abbaye Ville Hastingues lieuville 43.52727#-1.12162