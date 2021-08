Roques Centre culturel Le Moulin Haute-Garonne, Roques Ateliers Centre culturel Le Moulin Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ateliers Centre culturel Le Moulin, 18 septembre 2021, Roques. Ateliers

le samedi 18 septembre à Centre culturel Le Moulin

**Ateliers découverte** > 11h : Création de fleurs artificielles à partir d’emballages récoltés Dès 5 ans / Durée : 1h15 > 14h30 : Construction de voitures avec des bidons et des bouchons Dès 6 ans / Durée : 1h30 **Exposition IPP en roue libre par Jacqueline Delpy** _L’installation IPP mixe installation, volume et mises en scènes photographiques. L’automobile et la bouteille plastique, objets invasifs contemporains, sont choisies par l’artiste comme éléments majeurs de la production industrielle, liés aux enjeux du pétrole. Elle met en scène tout un monde de figures en mouvement, des ensembles qui se déplacent poussés par une nécessité collective. Un univers singulier à forte dimension poétique qui nous parle de la condition humaine mais aussi des enjeux environnementaux et géopolitiques contemporains._ Visible du 1er au 30 septembre [Plus d’infos](https://www.lemoulin-roques.com/agenda/tout-l-agenda/item/ipp-en-roue-libre) Deux ateliers avec la plasticienne Jacqueline Delpy vous invitent à fabriquer des objets uniques, voitures et passagers, un contrepied créatif à la consommation de masse. Centre culturel Le Moulin 14 avenue de la gare 31120, Roques Roques Haute-Garonne

