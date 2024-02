Ateliers Carnaval à Maurice Thorez Résidence Maurice Thorez Bègles, mercredi 6 mars 2024.

Ateliers Carnaval à Maurice Thorez Dans le cadre du projet passerelle CM2 & collégiens sont conviés à deux ateliers concernant le Carnaval 6 et 13 mars Résidence Maurice Thorez Gratuit – Sans inscription – CM2 & Collégiens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T14:00:00+01:00 – 2024-03-06T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T14:00:00+01:00 – 2024-03-13T16:00:00+01:00

L’équipe de la Maison des Lacs, organisera des ateliers les mercredis 6 & 13 mars au local de la tour F à Maurice Thorez de 14h à 16h !

Cet atelier aura pour but de favoriser le projet passerelle des CM2 & collégiens ! Un temps de partage pour mieux appréhender la transition entre l’école primaire et le collège, une étape qui n’est pas des plus simple !

Pour ce faire, 2 ateliers seront proposés pour commencer à créer leur propre costume pour ce jour-ci festif !

Pour rappel, le Carnaval aura lieu le 16 mars au départ de Maurice Thorez, rue Ferdinand Buisson, à partir de 14h !

Résidence Maurice Thorez 21, rue Ferdinand Buisson Tour F 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 85 63 20 »}]

Atelier Jeune

Centre Social et Culturel de l’Estey