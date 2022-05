Ateliers calligraphie et armes de guerre

Ateliers calligraphie et armes de guerre, 21 juillet 2022, . Ateliers calligraphie et armes de guerre

2022-07-21 – 2022-07-21 7 7 EUR Deux ateliers vous sont proposés durant cette journée ! nAutour d’un atelier calligraphie, Dame Sancie vous fera découvrir la belle écriture du Moyen Age. nLa compagnie Les Mortes Payes proposera une présentation des armes du Moyen Age ainsi qu’une initiation au combat de chevaliers. Deux ateliers vous sont proposés durant cette journée ! nAutour d’un atelier calligraphie, Dame Sancie vous fera découvrir la belle écriture du Moyen Age. nLa compagnie Les Mortes Payes proposera une présentation des armes du Moyen Age ainsi qu’une initiation au combat de chevaliers. Deux ateliers vous sont proposés durant cette journée ! nAutour d’un atelier calligraphie, Dame Sancie vous fera découvrir la belle écriture du Moyen Age. nLa compagnie Les Mortes Payes proposera une présentation des armes du Moyen Age ainsi qu’une initiation au combat de chevaliers. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

