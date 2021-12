Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Ateliers cadeaux de Noël Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus Saône-et-Loire Tournus Ateliers vacances scolaires de Décembre : venez bricoler en famille et confectionner des cadeaux de dernière minute ! Mardi 21 Décembre 14h-17h

Mercredi 22 Décembre 14h-17h Venez librement, ou avec une idée pour être accompagnés dans sa réalisation. Du matériel sera à votre disposition sur place, mais vous pouvez aussi en apporter si vous souhaitez utiliser des objets en particulier. Petit groupe, sur inscription Tarif 1 adulte + 1 enfant : 35€

+5€ par personne supplémentaire Infos :

cheztasoeur@outlook.com

