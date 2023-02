ATELIERS BUISSONNIERS EN FORÊT Champagney Catégories d’Évènement: Champagney

Haute-Saône

ATELIERS BUISSONNIERS EN FORÊT, 15 février 2023, Champagney . ATELIERS BUISSONNIERS EN FORÊT Parcours de santé (bois des Époisses) Champagney Haute-Saone

2023-02-15 – 2023-02-15 Champagney

Haute-Saone 45 45 EUR « ATELIERS BUISSONNIERS EN FORÊT » DE CHAMPAGNEY

Sorties nature régulières en famille à Champagney sur inscription (dans la limite des places disponibles) avant le vendredi qui précède.

Inscription par mail : (préciser vos noms et prénoms, nombre de personnes et âge des enfants, ainsi que la commune d’habitation) Pour qui ? les familles avec des enfants de 18 mois à 12 ans. Groupe de 20 personnes maxi ( 15 enfants max accompagnés d’un adulte) Quand ? 2 mercredis après-midi par mois de 14h à 16h par tous les temps (vêtements adaptés à la météo du jour indispensables).

A partir du 15 février 2023 – Inscription avant le 10/02. Où ? Bois des Époisses à Champagney Quoi? Ateliers découverte de la faune et la flore, construction de cabanes, musique verte, ateliers artistiques, jeux libres et bien d’autres choses…. Combien ?

10 euros par famille par séance (parent – enfants ou grand-parent- enfants de la même famille)

Abonnement 5 séances : 45 euros par famille / pour un an

Abonnement 10 séances : 80 euros par famille / pour un an

Pas d’obligation de venir à chaque séance. Je donnerais juste la priorité à ceux qui ont choisi un abonnement (et là encore pas d’obligation de venir à chaque séance). s.rieth70@gmail.com Champagney

