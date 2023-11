Les Ateliers BriZepierre – Journée Portes Ouvertes Ateliers Brizepierre Fontvieille, 2 décembre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Journée portes ouvertes en collaboration avec la Distillerie de la Terre Ronde à aux Ateliers BriZepierre!.

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 22:00:00. .

Ateliers Brizepierre Mas d’Auge

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Open house in collaboration with Distillerie de la Terre Ronde at Ateliers BriZepierre!

¡Jornada de puertas abiertas en colaboración con Distillerie de la Terre Ronde en Ateliers BriZepierre!

Tag der offenen Tür in Zusammenarbeit mit der Distillerie de la Terre Ronde in den Ateliers BriZepierre!

