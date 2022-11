Ateliers Briques Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

2022-12-10 – 2022-12-11

Marne Participez à un atelier Briques avec l’association Brick en Bulles.

Enfants de 6 à 13 ans.

16 ateliers au total, 1h30 par atelier, 10 enfants par atelier.

Inscription obligatoire. Organisé par l'Association des Noëls Chalonnais. +33 3 26 65 17 89

