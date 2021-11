Véron Véron 89510, Véron Ateliers brico-lecture Véron Véron Catégories d’évènement: 89510

Véron

Ateliers brico-lecture Véron, 4 novembre 2021, Véron. Ateliers brico-lecture Médiathèque 1 Rue Germain Bedeau Véron

2021-11-04 – 2021-11-04 Médiathèque 1 Rue Germain Bedeau

Véron 89510 EUR La médiathèque Joëlle Brière organise des ateliers brico-lecture durant les vacances scolaires. Au programme, lecture de contes, et fabrication de décorations d’Halloween avec des feuilles mortes ou des pompons.

Réservation recommandée auprès de la médiathèque. contact@mediathequeveron.fr +33 3 86 67 27 98 La médiathèque Joëlle Brière organise des ateliers brico-lecture durant les vacances scolaires. Au programme, lecture de contes, et fabrication de décorations d’Halloween avec des feuilles mortes ou des pompons.

Réservation recommandée auprès de la médiathèque. Médiathèque 1 Rue Germain Bedeau Véron

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 89510, Véron Autres Lieu Véron Adresse Médiathèque 1 Rue Germain Bedeau Ville Véron lieuville Médiathèque 1 Rue Germain Bedeau Véron