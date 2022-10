Ateliers Bricks 4 Kidz : construis ton animal en briques Lego® Olizy-Primat Olizy-Primat Catégorie d’évènement: Olizy-Primat

Ateliers Bricks 4 Kidz : construis ton animal en briques Lego® Olizy-Primat, 25 octobre 2022, Olizy-Primat. Ateliers Bricks 4 Kidz : construis ton animal en briques Lego®

RD 946 Olizy-Primat

2022-10-25 – 2022-10-26 RD 946 Olizy-Primat Ardennes Olizy-Primat Les 25, 26 octobre, 1er et 2 novembre | Le Parc Argonne Découverte et Bricks 4 Kids vous proposent des ateliers de construction de Lego dès 3 ans ! 5 ateliers d’une heure par jour : à 10h30, à 11h30, à 13h30, à 14h30 et à 15h30 | Activité nécessite une inscription au 03 24 70 738, ou le jour-J dès votre arrivée. +33 3 24 71 07 38 https://www.parc-argonne-decouverte.fr/ RD 946 Olizy-Primat

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégorie d’évènement: Olizy-Primat Autres Lieu Olizy-Primat Adresse RD 946 Ville Olizy-Primat lieuville RD 946 Olizy-Primat

Ateliers Bricks 4 Kidz : construis ton animal en briques Lego® Olizy-Primat 2022-10-25 was last modified: by Ateliers Bricks 4 Kidz : construis ton animal en briques Lego® Olizy-Primat Olizy-Primat 25 octobre 2022

Olizy-Primat