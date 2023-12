Ateliers boxe & écriture Micadanse Paris, 3 février 2024, Paris.

Le samedi 08 juin 2024

de 10h00 à 13h00

Le samedi 03 février 2024

de 10h00 à 13h00

Le samedi 16 mars 2024

de 10h00 à 13h00

Le samedi 13 avril 2024

de 19h00 à 22h00

.Public adultes. A partir de 16 ans. payant

Quel est le lien entre le gant de boxe et le stylo ? Comment passer du langage du corps au langage des mots ? La précision du geste pugilistique peut-elle se comparer à la percussion du mot quand il est justement choisi ?

Venez explorer la boxe & l’écriture dans un temps de pratique alternée pour lier corps et esprit.

Rodolphe Lanfranchi (coach de boxe) et Emmanuelle Jay (autrice) vous proposent d’expérimenter la boxe de manière créative pour vous conduire au relâchement des tensions pour un accès favorisé à l’écriture du corps, des sens, des émotions. Lors de cet atelier, vous serez guidé·es dans la pratique de la boxe sous un angle ludique et esthétique puis invité·es à écrire à partir de vos sensations et de propositions poétiques.

Écrire avec son corps et boxer comme un·e artiste c’est l’expérience que l’on vous propose.

Il n’est pas nécessaire de savoir boxer, ni de savoir « bien écrire » pour suivre ces ateliers.

Objectifs

Mettre les gants

Expérimenter un assaut de boxe

Sentir son corps dans une rencontre singulière avec l’autre

Travailler sur les distances, la précision des gestes, les appuis, le regard

Écrire à partir d’une expérience physique intense

Poser des mots sur ses sensations, expérimenter sa puissance

Explorer son chemin intérieur avec les questions que soulèvent la violence

Travailler son style littéraire ou poétique à partir d’une expérience sportive et collective

Infos pratiques

De 6 à 10 participant·es selon les ateliers.

Dates : 3 février, 16 mars,

Chez Micadanse, 15 Rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris.

Dates : 13 avril, 8 juin

Au carreau du temple, 75011 Paris

Venir en tenue de sport.

Le matériel pour écrire et boxer est mis à disposition

Micadanse 15 Rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Contact : https://images-mots.assoconnect.com/collect/description/313941-d-s-inscrire-aux-ateliers-ponctuels-d-i-m https://www.imagesetmots.co/atelier-boxe-et-ecriture-paris-boxe-therapie

