ATELIERS BOUGIE DE MASSAGE ET HUILES ESSENTIELLES RELAXANTES
LA GRAINE 9 rue de la poste Saint-Sulpice-sur-Lèze
2022-02-12

Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne Saint-Sulpice-sur-Lèze Durant un atelier de 2H vous fabriquerez avec Emilie naturopathe votre bougie de massage ainsi que votre synergie d’huiles essentielles relaxantes.

Durant un atelier de 2H vous fabriquerez avec Emilie naturopathe votre bougie de massage ainsi que votre synergie d'huiles essentielles relaxantes.

Matériel et fiches de conseils fournis.

emiliejoannes.naturopathie@gmail.com

