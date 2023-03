Portes ouvertes aux Ateliers BOA Ateliers BOA,, 1 avril 2023, Saint-Gravé.

Portes ouvertes aux Ateliers BOA 1 et 2 avril Ateliers BOA,

Présentation du lieu et des activités aux ateliers BOA (Binz Onirique Artistique // Bocal d’Olivier et Alice // Bulle d’Oeuvre d’Art // Bidouilles Originales et Actives…) avec le duo d’artistes Olivier Villon et Alice Ri.

Notre nom est celui d’Ateliers Boa, car nos chemins serpentent souvent au fil de nos désirs artistiques, faisant des boucles parfois, repassant par le chemin précédent, à travers différentes disciplines artistiques.

Nos productions prennent la forme de créations de différentes ampleurs :objets à porter ou à vivre au quotidien (bijoux,accessoire, luminaires….) des costumes, des sculptures, des scénographies, des installations artistiques immersives,parfois multimédia et interactives et des structures nomades.

Ateliers BOA, 1 route de Malansac, 56220 St Gravé Saint-Gravé 56220 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

art sculpture textile tactile feutre métal

Alice Ri./Olivier Villon