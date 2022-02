Ateliers Bien-être ! Noyal-sous-Bazouges, 20 février 2022, Noyal-sous-Bazouges. Ateliers Bien-être ! Noyal-sous-Bazouges

2022-02-20 – 2022-02-20

Noyal-sous-Bazouges Ille-et-Vilaine Noyal-sous-Bazouges Venez participer aux Ateliers Bien-Etre ! Les associations Yog’n Top, Jardin Naturel & Bain de Forêt et Jinli vous proposent une journée pour prendre soin de soi, diminuer son stress et aborder son quotidien avec sérénité. Au programme : Qi Gong, Yoga, Sylvothérapie, séance TOP (Technique d’Optimisation du Potentiel), séance découverte EFT (Technique de Libération Emotionnelle) et méditation autour du feu. Apporter son pique-nique. Informations et réservations auprès de Sophie et Roxanne. clarimonderoxanne@yahoo.fr +33 6 43 57 08 97 Venez participer aux Ateliers Bien-Etre ! Les associations Yog’n Top, Jardin Naturel & Bain de Forêt et Jinli vous proposent une journée pour prendre soin de soi, diminuer son stress et aborder son quotidien avec sérénité. Au programme : Qi Gong, Yoga, Sylvothérapie, séance TOP (Technique d’Optimisation du Potentiel), séance découverte EFT (Technique de Libération Emotionnelle) et méditation autour du feu. Apporter son pique-nique. Informations et réservations auprès de Sophie et Roxanne. Noyal-sous-Bazouges

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-sous-Bazouges Autres Lieu Noyal-sous-Bazouges Adresse Ville Noyal-sous-Bazouges lieuville Noyal-sous-Bazouges Departement Ille-et-Vilaine

Ateliers Bien-être ! Noyal-sous-Bazouges 2022-02-20 was last modified: by Ateliers Bien-être ! Noyal-sous-Bazouges Noyal-sous-Bazouges 20 février 2022 ille-et-vilaine Noyal-sous-Bazouges

Noyal-sous-Bazouges Ille-et-Vilaine